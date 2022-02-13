Елена Вяльбе: «Буду абсолютно счастливой по окончании Олимпийских игр. Все-таки хочу, чтобы мы еще боролись за медали»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась эмоциями от победы женской команды в олимпийской эстафете.

«На сегодняшний день я никаких комментариев не даю (о мужской эстафете, которая пройдет сегодня – Sports.ru). Давайте обсудим вчерашний прекрасный день и будем наслаждаться сегодняшней гонкой.

Я буду абсолютно счастливой, наверное, по окончании Олимпийских игр. Все-таки я хочу, чтобы мы еще боролись за медали. Просто я счастлива безумно, девчонки тоже. Сегодня было приятно, когда мне писали «спасибо». Я верила в них, все время говорила, что они будут у меня олимпийскими чемпионками.

Сегодня погодные условия совсем другие, идет снег, поэтому убежать будет очень сложно. Вообще, эстафета будет очень тяжелой для всех.

Мы всегда в напряжении на Олимпийских играх, особенно когда и погода какие-то коррективы вносит. Но здесь уже был один раз снег, мы уже со свежим снегом лыжи готовили. Будем надеяться, что ребята справятся с этой задачей», – сказала Вяльбе в эфире «Первого канала».

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