«Динамо» о победе в лыжной эстафете: «Динамовцы продолжают приносить золотые медали России. Браво!»

Футбольный клуб «Динамо» Москва отреагировал на победу сборной России в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова в лыжной эстафете на Олимпиаде в Пекине.
«Динамовцы продолжают приносить золотые медали нашей стране.
Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов вместе с Алексеем Червоткиным стали первыми в лыжной эстафете 🥇.
Просто невероятные спортсмены, браво! 👏» – написали в телеграм-канале «Динамо».
Россия расправилась с Норвегией уже на первом этапе эстафеты! Это сделал Червоткин, который чувствовал вину за провал на Олимпиаде-2018
У нас первое золото в эстафете за 42 года. Наследники великих!