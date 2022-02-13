«Динамо» о победе в лыжной эстафете: «Динамовцы продолжают приносить золотые медали России. Браво!»

Футбольный клуб Москва отреагировал на победу сборной России в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, и Сергея Устюгова в лыжной эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Динамовцы продолжают приносить золотые медали нашей стране.

, Денис Спицов, вместе с стали первыми в лыжной эстафете 🥇.

Просто невероятные спортсмены, браво! 👏» – написали в телеграм-канале «Динамо».

Россия расправилась с Норвегией уже на первом этапе эстафеты! Это сделал Червоткин, который чувствовал вину за провал на Олимпиаде-2018

У нас первое золото в эстафете за 42 года. Наследники великих!