Елена Вяльбе о победе в эстафете: «Первые минут 10 была паника на последнем этапе, что Устюгов начал сильно»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала победу сборной России в мужской эстафете на Олимпиаде в Пекине.

Россия выступала в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова.

«На втором этапе подумала, что все будет хорошо. Но все равно нервничаешь. Первые минут 10 была паника на последнем этапе, что Сергей начал сильно. И все кричали – останавливайте его. Я подумала, что у человека суперсостояние.

Я разговаривала с Лешей, Сашей, они сказали: «Сергею надо сказать, чтобы без эмоций начинал». Денис сказал, что очень тяжело было. Но он любит бегать «в стаде», а здесь он был один. Мы гордимся ими и надеемся, что вся страна тоже, – сказала Вяльбе.

«Птенцы они четыре года назад были, сейчас уже основательно на ногах стоят. Переживаю, но сейчас я расслабилась.

Ужасная погода, я после каждого финиша к ребятам подходила, спрашивала, они все говорили: блин, накрывает вообще. Очень и очень тяжело было бежать. Выиграли на морально-волевых и на «физике».

Все говорили, что сложная трасса. Нам повезло. Я могу сказать, что чем сложнее погода, тем на самом деле чаще бывает так, что у нас лучше». – приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».

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