Ирма Махиня: «На этих Играх даже не думала, что завоюю медаль. План на Олимпиаду-2026 – выиграть»

Российская прыгунья на лыжах с трамплина Ирма Махиня заявила, что планирует выиграть золото на следующих Олимпийских играх.

На Олимпиаде-2022 Махиня стала серебряным призером в составе сборной России в смешанных командных соревнованиях.

«На этой Олимпиаде даже не думала, что завоюю медаль. Когда уже выступили, не верилось, до последнего не верилось. Когда сказали, что все хорошо, нахлынули эмоции, это просто безумие, радость, все эмоции.

План на Олимпийские игры-2026? Выиграть. Тренируемся, результат улучшается. Надеюсь, будет первое место», – сказала Махиня.

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