Евгений Климов: «После успеха в Пекине появилось еще больше желания прыгать. Поэтому до следующей Олимпиады точно буду продолжать»

Россиянин Евгений Климов прокомментировал выступление на в Пекине в соревнованиях по прыжкам с большого трамплина (18-е место).

«Результат на большом трамплине проще оценивать по прыжкам. Первый был на тройку, второй – на четверку.

А осознание, что мы завоевали медаль в смешанной команде, думаю, придет, когда мы вернемся домой. Сейчас об этом, если честно, не думаем. Потому что впереди новые старты, в командных прыжках. И мы готовы бороться дальше.

Конечно, телефон разрывался после серебряной медали. Поздравляли даже друзья детства, с которыми общались до 10-летнего возраста. Самые приятные поздравления, конечно, были от родных и близких. Писали одноклассники, одногруппники по институту.

После успеха в Пекине появилось еще больше желания прыгать. Поэтому до следующей Олимпиады точно буду продолжать», – сказал Климов.