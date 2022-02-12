Данил Садреев: «Сегодня доволен собой процентов на 60-70. Мысли после вчерашней квалификации немножко сбили с толку»

Российский прыгун с трамплина прокомментировал выступление в прыжках с большого трамплина на Олимпийских играх в Пекине.

«Сегодня доволен собой процентов на 60-70. Мысли после вчерашней квалификации немножко сбили с толку. Получились довольно рабочие прыжки, но не идеальные, как было на 90-метровом трамплине. В целом, думаю, тренерский штаб доволен.

После завоеванной медали ничего не поменялось. Все также хочется прыгать, и прыгать очень далеко. Для этого нужно работать, и мы будем продолжать это делать.

В целом впечатлений от очень много. Атмосфера замечательная. Но нужно прыгать, а все остальное идет уже бонусом.

Впереди командный турнир. И если мы с ребятами выполним на нем свои прыжки, то быть в тройке вполне возможно. Постараемся это сделать», – сказал Садреев.