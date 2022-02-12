Ольга Завьялова о победе россиянок в эстафете: «Эмоции перехлестывают. Я была на тренировке с детьми, бросила их и смотрела гонку»

Двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам прокомментировала победу российских лыжниц в эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

Сегодня Юлия Ступак, , и выиграли золото в гонке 4х5 км.

«Эмоции сейчас перехлестывают все. Я была на тренировке с детьми, бросила детей и смотрела эту эстафету. Девчонки молодцы, я их поздравляю с первой золотой медалью за 16 лет.

Сегодня очень хорошо они сработали. пошла на первом этапе в отрыв и задала тон этой гонке, а остальные подхватили. Так и надо.

Вероника Степанова – тоже молодец, верила в нее. Она и до этого показывала в гонках, что она умеет на финише прибавлять. Когда она бежит гонку, всегда думает на трассе и принимает верные решения», – сказала Завьялова.