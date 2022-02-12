Ольга Завьялова о победе россиянок в эстафете: «Эмоции перехлестывают. Я была на тренировке с детьми, бросила их и смотрела гонку»

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Двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам Ольга Завьялова прокомментировала победу российских лыжниц в эстафете на Олимпийских играх в Пекине. 

Сегодня Юлия Ступак, Наталья НепряеваТатьяна Сорина и Вероника Степанова выиграли золото в гонке 4х5 км. 

«Эмоции сейчас перехлестывают все. Я была на тренировке с детьми, бросила детей и смотрела эту эстафету. Девчонки молодцы, я их поздравляю с первой золотой медалью за 16 лет.

Сегодня очень хорошо они сработали. Юля Ступак пошла на первом этапе в отрыв и задала тон этой гонке, а остальные подхватили. Так и надо.

Вероника Степанова – тоже молодец, верила в нее. Она и до этого показывала в гонках, что она умеет на финише прибавлять. Когда она бежит гонку, всегда думает на трассе и принимает верные решения», – сказала Завьялова. 

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