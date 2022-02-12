Вероника Степанова: «Забыла уроки Нортуга – как вести себя на финише! Придется теперь еще раз финишировать первой»

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Российская лыжница Вероника Степанова прокомментировала свой финиш в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

Сегодня сборная России выиграла золото, Степанова бежала на заключительном этапе гонки.

«Ох, забыла уроки Петтера (Нортуга – Sports.ru) – как вести себя на финише! Придется теперь еще раз финишировать первой!» – написала Степанова в инстаграме.

Перед Олимпиадой Степанова встретилась с Нортугом на одной из тренировок. Тогда лыжница опубликовала в инстаграме несколько фото, на которых изобразила известные финишные жесты норвежца.

Петтер Нортуг: «Степанова провела очень хороший финишный этап и приняла много правильных решений по ходу гонки»

 
 
 
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Публикация от Veronika Stepanova (@stepanova_nika01)

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