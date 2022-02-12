Петтер Нортуг: «Степанова провела очень хороший финишный этап и приняла много правильных решений по ходу гонки»

Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг прокомментировал выступление россиянки Вероники Степановой на четвертом этапе эстафеты на Олимпиаде-2022 в Пекине, где Россия выиграла золото.

«Степанова все делает правильно. Она молода, бесстрашна, очень уверена в своих задачах. Она провела очень хороший финишный этап.

По сравнению с Лиллехаммером, тут ей пришлось какое-то время бежать одной, и она приняла много правильных решений по ходу гонки, зная, что сзади накатывают Сундлинг и Пярмякоски, и сохранила преимущество.

В такой ситуации ты должен быть очень сильным ментально. В голову всегда лезут мысли, когда ты впервые бежишь четвертый этап на Олимпиаде.

А когда ты делаешь это за Россию, то испытываешь дополнительное давление – за тобой наблюдает вся страна. Есть Вяльбе и все остальные, кто сегодня желал золота.

Так как она, несмотря на свой юный возраст, делает все правильно, пора сказать, что Россия приобрела финишера, который может нести этот флаг много лет», – сказал Нортуг.

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