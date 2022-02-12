Путин поздравил Ступак, Непряеву, Сорину и Степанову с победой в эстафете на Олимпиаде в Пекине

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Президент России Владимир Путин поздравил российских лыжниц с победой в эстафете на Олимпийских играх в Пекине. 

Сегодня Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова выиграли золото в гонке 4х5 км. 

Поздравление опубликовано на сайте Кремля. 

«Поздравляю вас с настоящим триумфом, с заслуженным олимпийским золотом.

Невероятная сила воли, командная сплочённость, стремление бороться до конца, до последних секунд помогли вам буквально вырвать победу у серьёзных и опытных соперниц, убедительно подтвердить свои лидерские качества.

Вы оправдали надежды тренеров, наставников, коллег по сборной и, конечно, всех российских болельщиков, которые с надеждой следили за вашим захватывающим выступлением.

Желаю вам новых успешных стартов и спортивных достижений», – говорится в сообщении.

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