Путин поздравил Ступак, Непряеву, Сорину и Степанову с победой в эстафете на Олимпиаде в Пекине

Президент России Владимир Путин поздравил российских лыжниц с победой в эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

Сегодня Юлия Ступак, , и выиграли золото в гонке 4х5 км.

Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

«Поздравляю вас с настоящим триумфом, с заслуженным олимпийским золотом.

Невероятная сила воли, командная сплочённость, стремление бороться до конца, до последних секунд помогли вам буквально вырвать победу у серьёзных и опытных соперниц, убедительно подтвердить свои лидерские качества.

Вы оправдали надежды тренеров, наставников, коллег по сборной и, конечно, всех российских болельщиков, которые с надеждой следили за вашим захватывающим выступлением.

Желаю вам новых успешных стартов и спортивных достижений», – говорится в сообщении.

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