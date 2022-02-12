Юлия Ступак: «Настрой был злой такой. Мне хотелось настолько расхреначить всех, но на втором круге меня начало подшатывать»

Российская лыжница Юлия Ступак поделилась эмоциями после победы в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Мы не считали, что мы фавориты, да и не читали таких комментариев. Просто мы понимали, что мы можем выиграть, и мы об этом говорили. Но не держали это как основную цель. То есть мы понимали, что мы будем бороться, но хотелось испытать себя.

А насчет настроя… Он был реально крутой. У меня был именно такой злой настрой. Мне именно хотелось настолько расхреначить всех, но на втором круге меня уже начало так подшатывать. Мне уже стало так плохо. Но ничего страшного, лыжи очень хорошо работали, поэтому был запас небольшой.

Я всегда езжу с уважением к соперницам. Но это я так езжу, другие ездят по-другому.

Если я чувствую силу, то я пойду на обгон, если нет, то буду отсиживаться. Просто я почувствовала силы и желание. Просто я хочу уже эту медаль. Я хочу именно золотую медаль. Потому что у меня есть уже две бронзы. И она у меня сегодня будет», – сказала Ступак.

Так мы праздновали золото в лыжах! Крики, слезы, обнимашки – когда не побеждаешь 16 лет, можно все