Максим Вылегжанин: «Степанова была явно сильнее немки, она ее съела. Был уверен, что Вероника догонит ее и убежит»

Трехкратный олимпийский призер прокомментировал победу женской сборной России в лыжной эстафете 4×5 км на в Пекине.

Российская команда выступала в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и .

«Прекрасный результат! Просто молодцы, огромный прогресс! Все девчонки у нас молодые, женские гонки у нас снова в топе, как это было, когда бегала Елена Вяльбе.

Что касается последнего этапа, то Степанова была явно сильнее немки, она ее съела. Был уверен, что Вероника догонит ее на своем этапе и убежит», – сказал Вылегжанин.