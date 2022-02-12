Максим Вылегжанин: «Степанова была явно сильнее немки, она ее съела. Был уверен, что Вероника догонит ее и убежит»

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Трехкратный олимпийский призер Максим Вылегжанин прокомментировал победу женской сборной России в лыжной эстафете 4×5 км на Олимпиаде в Пекине.

Российская команда выступала в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой.

«Прекрасный результат! Просто молодцы, огромный прогресс! Все девчонки у нас молодые, женские гонки у нас снова в топе, как это было, когда бегала Елена Вяльбе.

Что касается последнего этапа, то Степанова была явно сильнее немки, она ее съела. Был уверен, что Вероника догонит ее на своем этапе и убежит», – сказал Вылегжанин.

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