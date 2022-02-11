Анфиса Резцова: «Жаль, что Большунов немного проиграл, но проиграть Нисканену – точно не стыдно»

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Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала серебро Александра Большунова в классической гонке на 15 км с раздельным стартом на Олимпиаде-2022. 

«Расстроилась, что не бежал Дениска Спицов – он очень мне нравится. Обидно, что у Большунова серебро, тем более 15 км классикой — это его дистанция.

Нисканен очень сильно готов, находится в потрясающей форме. Жаль, что Саша немного проиграл, но Нисканену — точно не стыдно.

В любом случае медаль – это классно. Большунов хорошо готов. Очень здорово выступают наши лыжники, огромные молодцы. Почти ни дня нет, чтобы они выступили без медалей. Гордость за нашу команду», — сказала Резцова.

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