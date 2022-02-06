Большунов, Устюгов, Терентьев и Мальцев выступят в спринте на Олимпиаде-2022 в Пекине

Стал известен состав мужской сборной России на спринтерскую гонку свободным стилем на Олимпиаде-2022 в Пекине.
«С мужским составом все предельно ясно. Побегут Большунов, Устюгов, Терентьев и Мальцев.
С Саней Терентьевым все нормально, он тренируется», – сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
Мужской спринт на Олимпийских играх пройдет 8 февраля.
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