Большунов, Устюгов, Терентьев и Мальцев выступят в спринте на Олимпиаде-2022 в Пекине

Стал известен состав мужской сборной России на спринтерскую гонку свободным стилем на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«С мужским составом все предельно ясно. Побегут Большунов, Устюгов, Терентьев и Мальцев.

С Саней Терентьевым все нормально, он тренируется», – сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) .

Мужской спринт на Олимпийских играх пройдет 8 февраля.

Неизвестные детали о победе лыжников на Олимпиаде: Большунов плакал от бессилия 3 дня назад, Спицов упал, услышав поздравление от тренера

Вяльбе праздновала золото Большунова в самолете. Вы точно поймете ее эмоции