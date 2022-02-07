Евгений Климов: «Передаем Владимиру Путину огромный привет»

Российские прыгуны на лыжах с трамплина и после серебра в командном миксте на Олимпиаде-2022 передали привет президенту России Владимиру Путину.

Ранее президент назвал среди своих любимых видов спорта прыжки с трамплина.

– Биатлон обойдете по медалям в итоге на этих Играх?

– У нас есть желание, чтобы наша страна всех обошла, а не виды друг с другом рубились.

– Здесь серебро, ждать в Турине золото?

– Давайте все это переварим, пройдет время, потому что командной медали никогда не было вообще в нашей истории.

– Дмитрий Дубровский (глава Федерации прыжков на лыжах с трамплина и двоеборья) сказал, что переслал в общий чат слова Путина, что тот следит за прыжками с трамплина.

Климов: Да, это было.

Аввакумова: И мы такие: «Оооооо!»

Климов: Передаем ему огромный привет.

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