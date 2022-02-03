«Люблю биатлон, фигурное катание, где наши спортсмены традиционно очень сильны». Путин рассказал о любимых видах спорта

Президент России Владимир Путин в преддверии зимней Олимпиады-2022 в рассказал о своих любимых видах спорта.

«С удовольствием принимаю участие в мероприятиях Ночной хоккейной лиги, когда позволяет график. При любой возможности катаюсь на горных лыжах.

Однако этим мои спортивные интересы не ограничиваются. Люблю биатлон, фигурное катание, где наши спортсмены традиционно очень сильны.

Интересуюсь прыжками на лыжах с трамплина. Правда, из-за нехватки времени смотрю соревнования только по телевизору», – сказал Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

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