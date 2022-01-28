Большунов отгонял от себя норвежских журналистов во время тренировки перед Олимпиадой-2022

Норвежский канал NRK показал репортаж с тренировки чемпиона мира по лыжным гонкам Александра Большунова в итальянском Сейзер-Альм.

Корреспондент Мортен Стенберг сообщил, что россиянин не хотел находиться рядом с кем-либо из норвежцев и поэтому отгонял их от себя. Ранее в сборной Норвегии была зафиксирована вспышка коронавируса: положительные тесты сдали три спортсмена и один тренер.

Большунов тренируется в группе лыжников Юрия Бородавко. Они планируют вылететь в Пекин из Милана 29 января.

Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Главный страх Олимпиады-2022 – тесты на ковид. Что будет, если сдать положительный? Закроют ли всю команду?

Норвежский лыжник Крюгер сдал положительный тест на коронавирус перед Олимпиадой в Пекине

Норвежские лыжницы Хайди Венг и Анне Кьерсти Калво сдали положительные тесты на коронавирус перед Олимпиадой в Пекине