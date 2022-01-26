Норвежские лыжницы Хайди Венг и Анне Кьерсти Калво сдали положительные тесты на коронавирус перед Олимпиадой в Пекине

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Норвежские лыжницы Хайди Венг и Анне Кьерсти Калво, вошедшие в состав олимпийской сборной на Игры-2022 в Пекине, сдали положительный тест на коронавирус.

Ранее коронавирус был выявлен у тренера спринтерской группы норвежцев Арильда Монсена. Планировалось, что команда отправится в Пекин 27 января, однако вылет был отложен до 31 января. 

ПЦР-тесты остальных лыжников норвежской команды на сегодня – отрицательные. 

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Главный страх Олимпиады-2022 – тесты на ковид. Что будет, если сдать положительный? Закроют ли всю команду? 

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