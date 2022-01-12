FIS начала проверку по делу белорусских лыжниц Андриюк и Долидович. Они заявили, что лишились места в сборной по политическим мотивам

Международная федерация лыжного спорта (FIS) сделала заявление по ситуации с белорусскими лыжницами Светланой Андриюк и Дарьей Долидович.

Ранее спортсменки сообщили, что лишились места в национальной команде после конфликта с Белорусской федерацией лыжных гонок. Утверждалось, что причиной этому стала поддержка оппозиционной политики в стране.

«FIS подтверждает, что коды FIS двух спортсменок в нашей базе данных в настоящее время отображаются как «неактивные».

FIS связывается с Белорусской федерацией лыжных гонок, чтобы получить всю информацию об упомянутых спортсменках, и предоставит любую новую информацию по мере ее поступления», – отметили в FIS.

Белорусский Фонд спортивной солидарности также сообщает, что Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси игнорирует запросы Андриюк и Долидович.

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