Белорусские лыжницы Андриюк и Долидович лишились места в сборной из-за поддержки оппозиции (Reuters)

Белорусские лыжницы Светлана Андриюк и Дарья Долидович не допущены к международным соревнованиям по решению национальной федерации.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявления самих спортсменок. Предполагается, что Белорусская федерация лыжных гонок отозвала у них лицензии, из-за чего они не смогли участвовать в стартах, в том числе в квалификации к Олимпиаде-2022 в Пекине.

По версии лыжниц, распоряжение об этом было принято главой федерации Александром Дороховичем.

«Они (спортивные чиновники) буквально обвинили меня в поддержке оппозиции», – заявила Андриюк, отметив, что сейчас рассматривает вариант с переездом в Польшу.

Долидович в свою очередь считает, что решение об исключении из сборной связано с политическими взглядами ее отца – Сергея. Ранее он выступал с критикой президента Беларуси Александра Лукашенко.

«Лично я не сделала ничего, что могло бы оправдать мое отстранение», – сказала Дарья Долидович.

Белорусская федерация на данный момент не комментировала эту информацию.

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