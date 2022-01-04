Дмитрий Губерниев: «FIS делает минимум для того, чтобы лыжи были популярны. А по сравнению с IBU она вообще ничего не делает»

Комментатор «Матч ТВ» поделился мнением о формате проведения лыжной многодневки «Тур де Ски».

«До сих пор не понимаю логику международной федерации лыжных гонок, потому что единственное, что они сделали нормально на «Тур де Ски», это развели по времени с биатлоном. Все остальное – какие-то странные соревнования: масс-старты и спринты. Нет скиатлона, гонок преследования, последние гонки они бегут почему-то все вместе, а результат надо высчитывать, как раньше в двоеборье было до появления системы Гундерсена.

Международная федерация лыж ( ) делает минимум для того, чтобы лыжи были популярны. А по сравнению с международной федерацией биатлона (IBU) она вообще ничего не делает», – сказал Губерниев.

«Тур де Ски» больше не испытание на выносливость. Что с форматом, защитит ли Большунов титул и почему Россия нелепо упустила квоту?