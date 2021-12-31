«Тур де Ски». Непряева, Сорина, Кирпиченко, Нисканен, Диггинс, Карлссон выступят в коньковом масс-старте на 10 км

31 декабря на втором этапе «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе пройдет женский масс-старт на 10 км свободным стилем.

За Россию выступят Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Яна Кирпиченко, Екатерина Смирнова, Анастасия Рыгалина, Лилия Васильева и Христина Мацокина.

мира по лыжным гонкам

«Тур де Ски»

2-й этап

Оберстдорф, Германия

Женщины

10 км, масс-старт, свободный стиль

Начало – 17:25 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ» и Eurosport.

Старт-лист

1. Кертту Нисканен (Финляндия)

2. (США)

3. Матильде Мирвол (Норвегия)

4. (Россия)

5. Анамария Лампич (Словения)

6. Эбба Андерссон (Швеция)

7. Джулия Керн (США)

8. Криста Пярмякоски (Финляндия)

9. (Швеция)

10. Тириль Венг (Норвегия)

11. Анне Кьерсти Калво (Норвегия)

12. Татьяна Сорина (Россия)...

14. Тереза Штадлобер (Австрия)...

19. (Норвегия)...

22. Яна Кирпиченко (Россия)

23. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия)

24. Шарлотте Калла (Швеция)...

27. Рагнхиль Хага (Норвегия)...

33. Екатерина Смирнова (Россия)...

40. Анастасия Рыгалина (Россия)...

43. Лилия Васильева (Россия)...

58. Христина Мацокина (Россия)

Расписание трансляций «Тур де Ски»