«Американский снобизм, смешанный с жадностью». Вице-премьер Чернышенко об отказе НХЛ от участия в Олимпиаде

Вице-премьер РФ, бывший президент КХЛ Дмитрий Чернышенко высказался об отказе от участия в Олимпиаде-2022 в .

«Я считаю, что это ошибка НХЛ, то, что они всегда ставят коммерческие выгоды выше уровня самого важного спортивного соревнования.

Я думаю, что это такой североамериканский снобизм, смешанный просто с жадностью, да еще и прикрытый заботой о здоровье хоккеистов.

Но раз не договорились, то не договорились, будем выигрывать в тех условиях, которые есть», – сказал Чернышенко.

Овечкин, Малкин и другие звезды не едут на Олимпиаду из-за ковида. Что произошло в НХЛ?

НХЛ ездила на Олимпиаду только 5 раз, ее игроки – 8. Раньше на турнир не допускали профессионалов (но СССР это не мешало)

Ожидание Олимпиады с НХЛ – как токсичные отношения. Это убивает наш хоккей и наш интерес к хоккею