Александр Терентьев: «Как обыграл Йоханнеса Клэбо? Мы тренировались, смотрели на норвежцев и думали, как можно их обыгрывать»

Российский лыжник прокомментировал победу в классическом спринте на этапе Кубка мира в финской Руке.

«Я очень счастлив победить сейчас здесь в такой непростой ситуации. Финал был тяжелый очень. В полуфинале уже был финал для меня. Я понимал, что есть шансы скинуть там лучших спринтеров, и мне это удалось.

В финале мысли были обыграть троих чтобы, быть в призах. А там как пошло. Как обыграл ? Мы тренировались, смотрели на них и думали, как можно их обыгрывать.

Я отобрался на Олимпиаду? Я об этом не думал, не знал, очень приятно.

Сказал Бородавко, что эта победа для него (у него сегодня день рождения – Sports.ru). Я решил галстук ему не дарить, а подарить победу», – рассказал Теретьев в эфире «Матч ТВ».