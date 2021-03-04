Лыжи. Кубок мира. Непряева, Ступак, Сорина, Далквист, Диггинс и Фалла вышли в четвертьфинал спринта классическим стилем

Сегодня в финской Руке стартовал первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. Спортсменки бегут классический спринт.
1-й этап
Рука, Финляндия
Женщины
Спринт, классический стиль
Начало финалов – 14.30 по московскому времени
Прямая трансляция – Матч ТВ (с 14.10), Eurosport (только финалы)
1/4 финала
Забег 1
1. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия)
2. Наталья Непряева (Россия)
3. Ане Стенсет (Норвегия)
4. Надин Фандрих (Швейцария)
5. Маарет Паюноя (Финляндия)
6. Тереза Беранова (Чехия)
Забег 2
1. Майя Далквист (Швеция)
2. Анна Дювик (Швеция)
3. Джулия Керн (США)
4. Анамария Лампич (Словения)
5. Катарина Хенниг (Германия)
6. Анастасия Фалеева (Россия)
Забег 3
1. Йоханна Хагстрем (Швеция)
2. Анна Свенсен (Норвегия)
3. Ясми Йоенсуу (Финляндия)
4. Эва Уревц (Словения)
5. Лотта Венг (Норвегия)
6. Татьяна Сорина (Россия)
Забег 4
1. Йоханна Матинтало (Финляндия)
2. Рози Бренанн (США)
3. Лаура Гиммлер (Германия)
4. Юлия Ступак (Россия)
5. Анне Кюлленен (Финляндия)
6. Луисе Линдстрем (Швеция)
Забег 5
1. Джесси Диггинс (США)
2. Криста Пярмякоски (Финляндия)
3. Катри Лилинпера (Финляндия)
4. Матильде Мирвол (Норвегия)
5. Фрида Карлссон (Швеция)
6. Катерина Ганц (Италия)
Квалификация
1. Джесси Диггинс (США) – 2.58,85
2. Майя Далквист (Швеция) – 0,77
3. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 0,82
4. Йоханна Хагстрем (Швеция) – 0,89
5. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1,09
6. Йоханна Матинтало (Финляндия) – 1,65
7. Анна Дювик (Швеция) – 1,89
8. Рози Бренанн (США) – 1,90
9. Наталья Непряева (Россия) – 2,70
10. Анна Свенсен (Норвегия) – 3,07...
14. Юлия Ступак (Россия) – 3,82...
25. Анастасия Фалеева (Россия) – 6,20
26. Татьяна Сорина (Россия) – 6,28...
35. Христина Мацокина (Россия) – 8,09
36. Хайди Венг (Норвегия) – 8,45...
44. Ольга Кучерук (Россия) – 9,17...
51. Лилия Васильева (Россия) – 12,17
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