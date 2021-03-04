Лыжи. Кубок мира. Непряева, Ступак, Сорина, Далквист, Диггинс и Фалла вышли в четвертьфинал спринта классическим стилем

Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) сборная Норвегии жен сборная Швеции жен сборная Италии жен сборная Финляндии жен сборная Словении жен Майкен Касперсен Фалла сборная Германии жен (лыжные гонки) сборная США жен Криста Пярмякоски (Лахтенмяки) Анамария Лампич Хайди Венг Анне Кюлленен Джесси Диггинс Наталья Непряева сборная Чехии жен Юлия Ступак (Белорукова) сборная Швейцарии жен Лилия Васильева Татьяна Сорина (Алешина) Ольга Кучерук Йоханна Хагстрем Лотта Венг Анна Дювик Надин Фандрих Йоханна Матинтало Рози Бреннан Анна Свенсен Катарина Хенниг Майя Далквист Христина Мацокина Матильде Мирвол Эва Уревц Фрида Карлссон Ане Стенсет Анастасия Фалеева Луисе Линдстрем Джулия Керн Лаура Гиммлер Тереза Беранова Катерина Ганц Катри Лилинпера Ясми Йоенсуу Лыжи

Сегодня в финской Руке стартовал первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. Спортсменки бегут классический спринт.

Кубок мира по лыжным гонкам

1-й этап

Рука, Финляндия

Женщины

Спринт, классический стиль

Начало финалов – 14.30 по московскому времени

Прямая трансляция – Матч ТВ (с 14.10), Eurosport (только финалы)

1/4 финала

Забег 1

1. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия)

2. Наталья Непряева (Россия)

3. Ане Стенсет (Норвегия)

4. Надин Фандрих (Швейцария)

5. Маарет Паюноя (Финляндия)

6. Тереза Беранова (Чехия)

Забег 2

1. Майя Далквист (Швеция) 

2. Анна Дювик (Швеция) 

3. Джулия Керн (США)

4. Анамария Лампич (Словения)

5. Катарина Хенниг (Германия)

6. Анастасия Фалеева (Россия) 

Забег 3

1. Йоханна Хагстрем (Швеция)

2. Анна Свенсен (Норвегия) 

3. Ясми Йоенсуу (Финляндия)

4. Эва Уревц (Словения)

5. Лотта Венг (Норвегия)

6. Татьяна Сорина (Россия)

Забег 4

1. Йоханна Матинтало (Финляндия)

2. Рози Бренанн (США)

3. Лаура Гиммлер (Германия)

4. Юлия Ступак (Россия) 

5. Анне Кюлленен (Финляндия)

6. Луисе Линдстрем (Швеция)

Забег 5

1. Джесси Диггинс (США)

2. Криста Пярмякоски (Финляндия)

3. Катри Лилинпера (Финляндия)

4. Матильде Мирвол (Норвегия)

5. Фрида Карлссон (Швеция)

6. Катерина Ганц (Италия)

Квалификация

1. Джесси Диггинс (США) – 2.58,85

2. Майя Далквист (Швеция) – 0,77

3. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 0,82

4. Йоханна Хагстрем (Швеция) – 0,89

5. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1,09

6. Йоханна Матинтало (Финляндия) – 1,65

7. Анна Дювик (Швеция) – 1,89

8. Рози Бренанн (США) – 1,90

9. Наталья Непряева (Россия) – 2,70

10. Анна Свенсен (Норвегия) – 3,07...

14. Юлия Ступак (Россия) – 3,82...

25. Анастасия Фалеева (Россия) – 6,20

26. Татьяна Сорина (Россия) – 6,28...

35. Христина Мацокина (Россия) – 8,09

36. Хайди Венг (Норвегия) – 8,45...

44. Ольга Кучерук (Россия) – 9,17...

51. Лилия Васильева (Россия) – 12,17

Лыжи возвращаются! Что за неприятности у Большунова, зачем Клэбо отращивает волосы и как их стычка на ЧМ изменила правила?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные