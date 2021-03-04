Лыжи. Кубок мира. Непряева, Ступак, Сорина, Далквист, Диггинс и Фалла вышли в четвертьфинал спринта классическим стилем

Сегодня в финской Руке стартовал первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. Спортсменки бегут классический спринт.

1-й этап

Рука, Финляндия

Женщины

Спринт, классический стиль

Начало финалов – 14.30 по московскому времени

Прямая трансляция – Матч ТВ (с 14.10), Eurosport (только финалы)

1/4 финала

Забег 1

1. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия)

2. Наталья Непряева (Россия)

3. Ане Стенсет (Норвегия)

4. Надин Фандрих (Швейцария)

5. Маарет Паюноя (Финляндия)

6. Тереза Беранова (Чехия)

Забег 2

1. Майя Далквист (Швеция)

2. Анна Дювик (Швеция)

3. Джулия Керн (США)

4. Анамария Лампич (Словения)

5. Катарина Хенниг (Германия)

6. Анастасия Фалеева (Россия)

Забег 3

1. Йоханна Хагстрем (Швеция)

2. Анна Свенсен (Норвегия)

3. Ясми Йоенсуу (Финляндия)

4. Эва Уревц (Словения)

5. Лотта Венг (Норвегия)

6. Татьяна Сорина (Россия)

Забег 4

1. Йоханна Матинтало (Финляндия)

2. Рози Бренанн (США)

3. Лаура Гиммлер (Германия)

4. Юлия Ступак (Россия)

5. Анне Кюлленен (Финляндия)

6. Луисе Линдстрем (Швеция)

Забег 5

1. Джесси Диггинс (США)

2. Криста Пярмякоски (Финляндия)

3. Катри Лилинпера (Финляндия)

4. Матильде Мирвол (Норвегия)

5. Фрида Карлссон (Швеция)

6. Катерина Ганц (Италия)

Квалификация

1. Джесси Диггинс (США) – 2.58,85

2. Майя Далквист (Швеция) – 0,77

3. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 0,82

4. Йоханна Хагстрем (Швеция) – 0,89

5. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1,09

6. Йоханна Матинтало (Финляндия) – 1,65

7. Анна Дювик (Швеция) – 1,89

8. Рози Бренанн (США) – 1,90

9. Наталья Непряева (Россия) – 2,70

10. Анна Свенсен (Норвегия) – 3,07...

14. Юлия Ступак (Россия) – 3,82...

25. Анастасия Фалеева (Россия) – 6,20

26. Татьяна Сорина (Россия) – 6,28...

35. Христина Мацокина (Россия) – 8,09

36. Хайди Венг (Норвегия) – 8,45...

44. Ольга Кучерук (Россия) – 9,17...

51. Лилия Васильева (Россия) – 12,17

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