Эмиль Иверсен: «С русскими звездами общаться невозможно. Большунов нас будто не замечает. Не выбрал бы его, чтобы потусить в свободное время»

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен рассказал о том, как российские болельщики относятся к его победе в марафоне на ЧМ-2021 в Оберстдорфе.

– Я читаю все сообщения. 99,9 процентов из них – хейт. В основном речь о том, что я слабак, которому отдали золото, но я не принимаю это близко к сердцу, а использую в качестве мотивации.

Меня зовут астматиком-педофилом. Часто упоминают короля Харальда, который проплачивает результаты. Но я никогда не получал денег из дворца, я не педофил и и не астматик.

Однажды в Трюсиле я встретил положительного русского. Мы вместе сидели на подъемнике, было здорово пообщаться. Еще я переписываюсь в чате WhatsApp с Глебом Ретивых. Он немного говорит по-английски и очень приятный парень, – рассказал Иверсен.

Норвежец отметил, что с российскими лыжниками общение зачастую выходит невербальным.

– Случается, что кто-то из них похлопает нас по плечу. Но с самыми большими русскими звездами общаться невозможно. Что касается Большунова, то он нас будто не замечает. Бежит свою гонку и делает все по-своему.

– Тебе не нравится Большунов?

– Я бы не выбрал его для того, чтобы потусить в свободное время. Но я очень рад иметь русских в качестве соперников. Они не дают нам расслабиться, и без них Кубок мира и ЧМ были бы как чемпионат Норвегии, мы могли бы тренироваться в половину меньше и тем не менее контролировать шведов, – добавил норвежский лыжник.

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