Олег Матыцин: «Могут ли спортсмены с допинговым прошлым поехать на Олимпиаду? Я думаю, никаких претензий исключительно к России нет»

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о подготовке олимпийской сборной России к Играм-2022 в Пекине.

«Буквально несколько месяцев прошло с токийской Олимпиады, и мы уже вошли в новый цикл подготовки. Непросто, с одной стороны, потому что антиковидные требования будут еще более жесткими. Сейчас мы уже получили документы, утвержденные организационным комитетом и . Видим, что требования будут усилены.

Вакцинироваться перед Играми нужно, 100 процентов. Только полная вакцинация, иначе предлагается 21-дневный карантин. Годится ли российская вакцина? На данный момент нет каких-то запретов или ограничений в вакцинации «Спутником V» со стороны организационного комитета.

Могут ли спортсмены с допинговым прошлым поехать на Олимпиаду? Мы сейчас активно и конструктивно взаимодействуем с WADA. Я думаю, что никаких претензий исключительно к России нет.

Есть желание перелистнуть эту страницу и есть взаимное намерение восстановить в правах наше антидопинговое агентство. Такие предпосылки есть, мы работаем в этом направлении.

3 ноября состоится заседание штаба, где будет утвержден состав делегации с кандидатами в сборную. Я уже говорил, что задача попасть в топ-3. Медального плана нет, мы его не утверждали», – сказал Матыцин.