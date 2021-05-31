Быков о Хартли в сборной России: «Почему бы не использовать его опыт? Не вижу ничего плохого. Вспомните Хиддинка»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о том, может ли иностранный специалист работать в национальной команде страны.

– Пригласить в сборную матерого иностранца нам национальная гордость пока не позволяет. Стесняемся?

– А чего стесняться? Живой пример перед глазами – . Человек выигрывал Кубок Стэнли, добился успеха в Европе и у нас привел к чемпионству. Он ведь у себя в клубе готовит игроков, которые будут за сборную России выступать.

Думаете, он бы не согласился поучаствовать в работе нашего штаба на зимних Играх? Хотя бы в роли консультанта? Для него это был бы тоже новый вызов.

– Хартли, возможно, принял бы такое предложение. Но ведь его не зовут.

– Так надо это обсуждать на уровне и вообще в прессе. Я лично не вижу в этом ничего плохого. Можно вспомнить Хиддинка в сборной России по футболу. Он добился реального результата. А кроме того, дал новые идеи, возможность развиваться.

Тут многое от подхода зависит. Можно просто тренера нанять, выжать из него все, что полагается по контракту, распрощаться и забыть. А можно его методы изучать и в дальнейшем брать на вооружение. То есть надо самим быть более гибкими и умными. Не чудотворца из-за границы ждать, а человека, у которого есть шанс научиться реальным вещам.

Хартли ведь не привез же с собой четверых канадцев – он работает с нашими молодыми специалистами. Так почему бы не использовать его опыт и в сборной? – сказал Быков.