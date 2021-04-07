Дмитрий Губерниев: «Какое отношение имеет Вяльбе к Ивановской области? Если жителям по-настоящему дорог регион, ее не выберут»

Комментатор «Матч ТВ» высказался о решении главы Федерации лыжных гонок России ( ) Елены Вяльбе участвовать в праймериз «Единой России» в Ивановской области.

«Если жителям Ивановской области по-настоящему дорог регион, в котором они живут, то, конечно, ее не выберут.

Надо исходить из того, какую пользу может принести каждый человек. Давайте будем честными: какое отношение имеет Елена Валерьевна к Ивановской области? Никакого.

Мне кажется, в данном случае забота о родном государства где-то в глубине души. Думаю, здесь преследуются какие-то личные интересы: возможная неприкосновенность и так далее.



Я еще могу понять, если бы она баллотировалась от Магадана или от Москвы. Но в Москве конкуренция высокая. А что Елена Валерьевна будет делать в Ивановской области, легкую промышленность, что ли, поднимать?

Это абсолютно прагматичная история, которая быстро завершится. Нельзя быть владычицей морской, надо заниматься конкретными делами. Надо не уезжать с последней гонки чемпионата мира, надо не гнобить спортсменов, надо заниматься видом спорта.

А теперь еще и депутатство. Вместо того, чтобы готовиться к Олимпиаде, президент ФЛГР будет заниматься предвыборной деятельностью. Я лишний раз смеюсь и жалею жителей Ивановской области», – сказал Губерниев.

Елена Вяльбе примет участие в праймериз «Единой России» в Ивановской области