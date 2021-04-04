Губерниев о конфликте с Вяльбе: «Когда меня на всю страну называют «базарной бабой», я должен в ответ поблагодарить?»

Комментатор Дмитрий Губерниев объяснил, почему ответил на критику главы Федерации лыжных гонок России ( ) .

«То есть, когда меня на всю страну называют «базарной бабой», я должен в ответ поблагодарить?

Я никогда не позволял себе ни словом, ни делом оскорбить или обидеть. Я каждый раз реагировал, в том числе и на госпожу Вяльбе, либо с улыбкой, либо с пониманием. Но ни на один мой вопрос ответа не было, понимаете?

Но сейчас я не говорю – как сказал наш блестящий президент – кто обзывается, тот сам так называется», – сказал Губерниев в эфире телеканала .

Вяльбе снова уничтожает Губерниева (назвала базарной бабой): вражде 4 года, не получилось ни одного интервью