Легков о словах Резцовой про звездную болезнь Большунова: «Видимо, у нее в голове не все в порядке»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Легков Sports.ru Анфиса Резцова Александр Большунов Лыжи

Олимпийский чемпион Александр Легков прокомментировал слова трехкратной победительницы Игр Анфисы Резцовой о российском лыжнике Александре Большунове.

Ранее Резцова заявила: «Я уверена, что его распиарили. Прошу прощения у Саши, но его звездная болезнь скоро захлестнет достоинство».

«Я с такими не общаюсь. Для меня Анфиса – ни о чем. Если она говорит такие вещи, то, видимо, у нее в голове не все в порядке», – сказал Легков.

Анфиса Резцова: «Большунова распиарили, звездная болезнь скоро захлестнет достоинство. Каждый юниор может с ним биться»

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