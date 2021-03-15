Легков о словах Резцовой про звездную болезнь Большунова: «Видимо, у нее в голове не все в порядке»

Олимпийский чемпион прокомментировал слова трехкратной победительницы Игр Анфисы Резцовой о российском лыжнике .

Ранее Резцова заявила: «Я уверена, что его распиарили. Прошу прощения у Саши, но его звездная болезнь скоро захлестнет достоинство».

«Я с такими не общаюсь. Для меня Анфиса – ни о чем. Если она говорит такие вещи, то, видимо, у нее в голове не все в порядке», – сказал Легков.

Анфиса Резцова: «Большунова распиарили, звездная болезнь скоро захлестнет достоинство. Каждый юниор может с ним биться»