Дмитрий Губерниев: «Позвал Вяльбе на прямой эфир, но тщетно. На мои вопросы может отвечать далеко не каждый»

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России жен (лыжные гонки) Дмитрий Губерниев ФЛГР Елена Вяльбе Лыжи

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев сообщил, что президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отказалась от участия в прямом эфире телеканала после женского классического масс-старта на 30 км на чемпионате мира по лыжным гонкам-2021 в Оберстдорфе.

«Позвал Елену Вяльбе на прямой эфир после женской гонки, но тщетно. Уходила красиво. На мои вопросы в прямом эфире может отвечать далеко не каждый», – написал Губерниев в телеграме. 

Лучшей из россиянок в гонке стала Татьяна Сорина, показавшая 9-е время. 

Дмитрий Губерниев: «Попросил Вяльбе извинить меня за отдельные действия и высказывания. Пожали руки друг другу»

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