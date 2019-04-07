Дмитрий Губерниев: «Позвал Вяльбе на прямой эфир, но тщетно. На мои вопросы может отвечать далеко не каждый»

Комментатор «Матч ТВ» сообщил, что президент Федерации лыжных гонок России ( ) Елена Вяльбе отказалась от участия в прямом эфире телеканала после женского классического масс-старта на 30 км на чемпионате мира по лыжным гонкам-2021 в Оберстдорфе.

«Позвал Елену Вяльбе на прямой эфир после женской гонки, но тщетно. Уходила красиво. На мои вопросы в прямом эфире может отвечать далеко не каждый», – написал Губерниев в телеграме.

Лучшей из россиянок в гонке стала Татьяна Сорина, показавшая 9-е время.

Дмитрий Губерниев: «Попросил Вяльбе извинить меня за отдельные действия и высказывания. Пожали руки друг другу»