Дмитрий Губерниев: «Хотел увидеть Вяльбе на месте событий в последний день ЧМ, когда решалась судьба Большунова. Но она уже улетела»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал об общении с президентом Федерации лыжных гонок России ( ) на чемпионате мира-2021 в Оберстдорфе.

«Я к ней подошел на стадионе. Мы пожали руки. Потом она 10 минут ворчала. Ну, хорошо. Ее право.

Затем, через пару дней, я позвал ее на прямой эфир в программу. Она повернулась в другую сторону. Понимаю ее, поскольку я очень сложный интервьюер и зачастую задаю неудобные вопросы.



Вместе с тем я очень хотел увидеть президента федерации на месте событий в последний день соревнований, когда решалась судьба Большунова. Но, к сожалению, она уже улетела.

В такой важный момент присутствие Елены Валерьевны было очень важно. Искренне надеялся увидеть ее там. Но она уже была дома. Жаль. И я по-прежнему надеюсь на продолжение нашего плодотворного сотрудничества», – сказал Губерниев.

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