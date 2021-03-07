Дмитрий Губерниев: «Хотел увидеть Вяльбе на месте событий в последний день ЧМ, когда решалась судьба Большунова. Но она уже улетела»

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) Дмитрий Губерниев ФЛГР Елена Вяльбе Александр Большунов Лыжи

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал об общении с президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГРЕленой Вяльбе на чемпионате мира-2021 в Оберстдорфе. 

«Я к ней подошел на стадионе. Мы пожали руки. Потом она 10 минут ворчала. Ну, хорошо. Ее право.

Затем, через пару дней, я позвал ее на прямой эфир в программу. Она повернулась в другую сторону. Понимаю ее, поскольку я очень сложный интервьюер и зачастую задаю неудобные вопросы.
 
Вместе с тем я очень хотел увидеть президента федерации на месте событий в последний день соревнований, когда решалась судьба Большунова. Но, к сожалению, она уже улетела.

В такой важный момент присутствие Елены Валерьевны было очень важно. Искренне надеялся увидеть ее там. Но она уже была дома. Жаль. И я по-прежнему надеюсь на продолжение нашего плодотворного сотрудничества», – сказал Губерниев. 

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