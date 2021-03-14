Александр Большунов: «Дома фотографии Клэбо не будут висеть, но где-нибудь на сборе – возможно. Или на спине у Червоткина»

Чемпион мира по лыжным гонкам рассказал о своих источниках мотивации для тренировок и соревнований.

«Источников мотивации много, Аня (Жеребятьева – Sports.ru) – в том числе. Также вот не очень хорошие ситуации на чемпионате мира, обидное поражение на 15 км, где я быстро стартовал. Эти источники дают мне возможность и желание двигаться дальше и тренироваться получше.

Будет ли мотивацией фотография Клэбо дома? Первым это норвежский тренер начал для своих подопечных, он собирался повесить мою фотографию для спортсменов, чтобы они как-то мотивировались.

Посмотрим, как будет складываться летняя подготовка. Если недостаточно хорошо, то, возможно, и придется сделать так, чтобы главный соперник и раздражитель где-то мелькал.

Дома фотографии Клэбо не будут висеть, это уже перебор, но где-нибудь на сборе – возможно. Или на спине у Лехи Червоткина. Бывает, он быстро катается, что за ним не угнаться. Я уважаю Клэбо как спортсмена, как он работает на дистанции», – сказал Большунов.

«Хочу потренироваться с Клэбо, чтобы обыгрывать его на финише». Большунов остыл после ЧМ и выговорился