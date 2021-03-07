Йоханнес Клэбо: «Остается только снять шляпу и поздравить Большунова. Сегодня он был сильнее меня»

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Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо прокомментировал выступление в классическом масс-старте на 15 км на этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине.

Клэбо занял втрое место в гонке, победил россиянин Александр Большунов.

– На самом деле я вполне доволен, что вообще вышел на старт сегодня и сумел стать вторым. Хотя я, конечно же, мотивирован на то, чтобы быстро бежать, но в последнюю неделю было слишком много других отвлекающих внимание вещей.

Считаю, что все шло хорошо довольно долго и что ноги были в порядке, тело тоже, но я раздражен, что Большунов уехал от меня на 10 м на спуске на последнем круге. Считаю, что, когда я у него за спиной, то должен суметь усидеть в потоке. Но у него были безумно хорошие лыжи.

Я держал отрыв даблполингом какое-то время, но когда понял, что придется идти одному весь последний круг, чтобы достать его, то решил сосредоточиться на втором месте и постараться не поймать кризис.

– Что скажешь о его рывке на последнем круге?

– Он силен, нет сомнений. Придется много потренироваться, как можно быстрее отправиться на высоту. Это будет фокус в следующем сезоне.

– Ты испытал высотный шок?

– Нет. Физически ощущения хорошие. Я чувствовал себя совершенно нормально. Форма тоже нормальная. Но было много вещей, которые сильно отвлекали на этой неделе. Я возьму с собой то, что форма по-прежнему в порядке, и один русский сильнее нас сегодня.

– Насколько отразились на тебе события этой недели?

– Трудно сказать. Я постарался делать как можно меньше, чуть-чуть потренировался. Чувствую, что это отняло много сил. Так что хорошо, что завтра мы заканчиваем и поедем домой. Я не был дома два месяца. Хорошо будет спать в своей постели.

– После марафона ты потратил много сил, в чем не было необходимости?

– Думаю да, наверняка. Но этого невозможно было избежать. Эта гонка значила для меня больше всего. Но сейчас, как я сказал, я смотрю в будущее. Я стал вторым сегодня. Он уходит ото всех на 18 секунд на последнем круге, это невероятно мощно. С этим ничего не поделаешь. Остается только снять шляпу и поздравить. Порадуюсь второму месту. Завтра будет интересный поезд в преследовании.

– Я видел, что вы в Большуновым обменялись поздравлениями на подиуме. Это первый контакт после ЧМ?

– Нет. Мы пожали друг другу руки ранее. Я не буду ходить здесь, затаив злобу. Я так решил. Будем смотреть вперед. Я уже говорил, что с нетерпением жду плотных дуэлей с ним в предстоящие годы. Сегодня он был сильнее меня. К счастью, будет новый сезон, новые возможности. Я оптимист.

– Ты закончил битву с ЧМ?

– Да. Я же сказал, что не буду таить злобу. Это в прошлом. Я не буду злиться или раздражаться на себя или него или на то, что случилось. Не хочу тратить на это силы и время.

– Как ты смотришь на завтрашнюю гонку преследования?

– Будет интересно. У нас есть Симен Хегстад Крюгер, он высотный зверь и побежит очень быстро. То же самое касается Йенса Бурмана. Он хорошо тянул на последнем круге. Соберется хорошая группа. Мы попробуем помогать друг другу, а там посмотрим. Это будут тяжелые 50 км, – рассказал Клэбо в эфире NRK.

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