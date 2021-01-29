Чемпионат мира по лыжным гонкам-2021. Ступак, Сорина, Непряева, Йохауг, Андерссон выступят в скиатлоне

27 февраля на чемпионате мира-2021 по лыжным гонкам в Оберстдорфе пройдет женский скиатлон.

Лыжные гонки

Чемпионат мира

Оберстдорф, Германия

Женщины

Скиатлон

7,5 км + 7,5 км

Начало – в 13:45 по московскому времени. Трансляция – Матч ТВ.

Старт-лист

1. Джессика Диггинс (США)

2. Эбба Андерссон (Швеция)

3. (Россия)

4. (Норвегия)

5. Катарина Хенниг (Германия)

6. (Россия)

7. Татьяна Сорина (Россия)

8. (Швеция)

9. Тереза Штадлобер (Австрия)

10. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия)

11. Криста Пярмякоски (Финляндия)

13. Яна Кирпиченко (Россия)

14. (Норвегия)

21. Шарлотте Калла (Швеция)