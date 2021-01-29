Лыжи. Чемпионат мира-2021. Большунов, Якимушкин, Белов, Клэбо, Рете пробегут скиатлон

27 февраля на чемпионате мира-2021 по лыжным гонкам в Оберстдорфе пройдет мужской скиатлон.

Лыжные гонки

Чемпионат мира

Оберстдорф, Германия

Мужчины

Скиатлон

15 км + 15 км

Начало – в 15:30 по московскому времени. Трансляция – Матч ТВ, Европорт.

Старт-лист

1. (Россия)

2. Иван Якимушкин (Россия)

3. (Россия)

4. Шюр Рете (Норвегия)

5. (Норвегия)

6. (Швейцария)

7. Алексей Червоткин (Россия)

8. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

9. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

10. Ханс Кристер Холунн (Норвегия)

11. Уго Лапалю (Франция)

12. (Норвегия)

15. Ииво Нисканен (Финляндия)

20. Калле Халварссон (Швеция)