Лыжи. Чемпионат мира-2021. Большунов, Якимушкин, Белов, Клэбо, Рете пробегут скиатлон

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27 февраля на чемпионате мира-2021 по лыжным гонкам в Оберстдорфе пройдет мужской скиатлон.

Лыжные гонки

Чемпионат мира

Оберстдорф, Германия

Мужчины

Скиатлон

15 км + 15 км

Начало – в 15:30 по московскому времени. Трансляция – Матч ТВ, Европорт.

Старт-лист

1. Александр Большунов (Россия)

2. Иван Якимушкин (Россия)

3. Евгений Белов (Россия)

4. Шюр Рете (Норвегия)

5. Эмиль Иверсен (Норвегия)

6. Дарио Колонья (Швейцария)

7. Алексей Червоткин (Россия)

8. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

9. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

10. Ханс Кристер Холунн (Норвегия)

11. Уго Лапалю (Франция)

12. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

15. Ииво Нисканен (Финляндия)

20. Калле Халварссон (Швеция)

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