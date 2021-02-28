Девон Кершоу: «Во время чемпионата мира запрещен гимн России, но в честь победы Большунова в скиатлоне я включу «Калинку»

Чемпион мира 2011 года Девон Кершоу прокомментировал победу российского лыжника в скиатлоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Во время чемпионата мира запрещен гимн России, но в честь победы Большунова я включу «Калинку».

И мы однозначно должны выпить водки. Россияне, конечно же, разливают хорошие напитки.

Какая же красивая гонка в исполнении Александра! Вы когда-нибудь видели гонку, где победитель был столь же заслуженным? Это лучший лыжник последних двух лет», – сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

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