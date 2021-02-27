Глеб Ретивых: «Большунов изменил тактику по ходу гонки. Я не думал, что на втором этапе мне придется лидировать – на финиш не хватило»

Российский лыжник прокомментировал результат в командном спринте свободным стилем на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

Вместе с он завоевал бронзу.

«Я думаю, что все было возможно. Мы готовились взять реванш после ЧМ-2019 в Зеефельде. Сегодня было возможно это сделать.

Единственное – Саша пошел на втором круге разрывать группу, и я не надеялся, что мне придется второй свой этап тоже лидировать. У нас была чуть другая тактика – чтобы я его на последний этап передал первым, и Саша уже включился бы на полную. Но он решил по ходу гонки изменить чуть тактику. Наверное, на мой последний этап я чуть-чуть наелся, потому что на втором этапе приходилось работать. Ребята, которые шли за мной, тоже наелись.

Думаю, все сегодняшние критики и Саша простят меня за то, что так получилось, но на финише не хватило. Я не доволен своим последним кругом – для меня он был не сказать что критичным, но справиться не получилось, чтобы усидеть за Клэбо и тем же финном.

Интересно, конечно, что финны так хорошо пробежали сегодня, они в командных спринтах не так часто выступают. Но на то это и чемпионат мира», – сказал Ретивых в эфире телеканала .