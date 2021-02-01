Большунову грозят штраф и дополнительное наказание по очкам в Кубке мира за поведение на финише эстафеты в Лахти («Матч ТВ»)

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Финляндии Александр Большунов Йони Мяки Лыжи

Российскому лыжнику Александру Большунову грозит штраф и дополнительное наказание по очкам в Кубке мира за поведение на на финише эстафеты в Лахти.

Как сообщает «Матч ТВ»,  вероятность первого дисциплинарного наказания составляет почти 100 процентов, второго – 50/50.

Большунов бежал заключительный этап. На финиш он вышел вместе с финским лыжником Йони Мяки. Финн подрезал Александра, из-за чего россиянин сначала замахнулся на него палкой во время гонки, а после финиша врезался в Мяки.

Позже Большунов и глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе принесли извинения Мяки. 

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С поведением Большунова все ясно, а что финн? Разве он не нарушал правила?

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