Большунову грозят штраф и дополнительное наказание по очкам в Кубке мира за поведение на финише эстафеты в Лахти («Матч ТВ»)

Российскому лыжнику грозит штраф и дополнительное наказание по очкам в Кубке мира за поведение на на финише эстафеты в Лахти.

Как сообщает «Матч ТВ», вероятность первого дисциплинарного наказания составляет почти 100 процентов, второго – 50/50.

Большунов бежал заключительный этап. На финиш он вышел вместе с финским лыжником . Финн подрезал Александра, из-за чего россиянин сначала замахнулся на него палкой во время гонки, а после финиша врезался в Мяки.

Позже Большунов и глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе принесли извинения Мяки.

Психоз Большунова в эстафете: замахнулся на финна палкой на последних метрах, а после финиша протаранил в спину

С поведением Большунова все ясно, а что финн? Разве он не нарушал правила?