🥇🥉 Большунов выиграл масс-старт на 15 км свободным стилем на Кубке мира, Якимушкин – 3-й

Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии сборная Швеции сборная Италии сборная Финляндии Мартин Йонсруд Сундбю масс-старт Евгений Белов сборная Франции Морис Манифика Сергей Устюгов Шюр Рете Артем Мальцев Финн Хоген Крог Калле Халварссон Ииво Нисканен Андрей Мельниченко Денис Спицов Иван Якимушкин Симен Хегстад Крюгер Франческо де Фабиани Ханс Кристер Холунн Александр Большунов Ян Томас Йенссен Пертту Хювяринен Лыжи

Российский лыжник Александр Большунов выиграл масс-старт на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне, его соотечественник Иван Якимушкин – третий. 

Лыжные гонки

Кубок мира

Фалун, Швеция

Мужчины

15 км, масс-старт, свободный стиль

1. Александр Большунов (Россия) – 33.10,3

2. Шюр Рете (Норвегия) – 0,8

3. Иван Якимушкин (Россия) – 9,7

4. Андрей Мельниченко (Россия) – 10,5

5. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 11,0

6. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 30,2

7. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 31,5

8. Ян Томас Йенссен (Норвегия) – 31,6

9. Ииво Нисканен (Финляндия) – 32,1...

13. Калле Халварссон (Швеция) – 47,1...

16. Евгений Белов (Россия) – 1.00,3

17. Артем Мальцев (Россия) – 1.04,4

18. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 1.05,9

19. Сергей Устюгов (Россия) – 1.07,4...

22. Пертту Хювяринен (Финляндия) – 1.15,4

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья