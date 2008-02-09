🥇🥉 Большунов выиграл масс-старт на 15 км свободным стилем на Кубке мира, Якимушкин – 3-й

Российский лыжник Александр Большунов выиграл масс-старт на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне, его соотечественник Иван Якимушкин – третий.

Лыжные гонки

мира

Фалун, Швеция

Мужчины

15 км, масс-старт, свободный стиль

1. Александр Большунов (Россия) – 33.10,3

2. Шюр Рете (Норвегия) – 0,8

3. Иван Якимушкин (Россия) – 9,7

4. Андрей Мельниченко (Россия) – 10,5

5. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 11,0

6. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 30,2

7. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 31,5

8. Ян Томас Йенссен (Норвегия) – 31,6

9. Ииво Нисканен (Финляндия) – 32,1...

13. Калле Халварссон (Швеция) – 47,1...

16. Евгений Белов (Россия) – 1.00,3

17. Артем Мальцев (Россия) – 1.04,4

18. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 1.05,9

19. Сергей Устюгов (Россия) – 1.07,4...

22. Пертту Хювяринен (Финляндия) – 1.15,4