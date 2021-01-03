«Тур де Ски». 5-й этап. Диггинс первой уйдет в гонку преследования «классикой», Ступак стартует 4-й, Сорина – 6-й

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6 января в итальянском Тоблахе пройдет пятый этап лыжной многодневки «Тур де Ски». Женщины выйдут на старт классического преследования на 10 км.

Лыжные гонки 

«Тур де Ски»

5-й этап

Тоблах, Италия

Женщины

Гонка преследования

10 км, классический стиль 

Начало – 15:30 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport.

Старт-лист

1. Джессика Диггинс (США)

2. Рози Бреннан (США) – 15,0

3. Эбба Андерссон (Швеция) – 22,0

4. Юлия Ступак (Россия) – 26,0

5. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 31,0

6. Татьяна Сорина (Россия) – 36,0

7. Дельфин Клодель (Франция) – 48,0

8. Тереза Штадлобер (Австрия) – 52,0

9. Фрида Карлссон (Швеция) – 52,0

10. Алиса Жамбалова (Россия) – 57,0...

15. Майя Далквист (Швеция) – 1.11,0

16. Яна Кирпиченко (Россия) – 1.14,0

17. Анна Нечаевская (Россия) – 1.15,0...

19. Анамария Лампич (Словения) – 1.23,0...

21. Наталья Непряева (Россия) – 1.26,0...

24. Надин Фандрих (Швейцария) – 1.36,0...

27. Христина Мацокина (Россия) – 1.41,0...

40. Линн Сван (Швеция) – 2.17,0...

51 Анастасия Фалеева (Россия) – 3.59,0

Расписание лыжной многодневки «Тур де Ски»

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