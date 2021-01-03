«Тур де Ски». 5-й этап. Диггинс первой уйдет в гонку преследования «классикой», Ступак стартует 4-й, Сорина – 6-й

6 января в итальянском Тоблахе пройдет пятый этап лыжной многодневки «Тур де Ски». Женщины выйдут на старт классического преследования на 10 км.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
5-й этап
Тоблах, Италия
Женщины
Гонка преследования
10 км, классический стиль
Начало – 15:30 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport.
Старт-лист
1. Джессика Диггинс (США)
2. Рози Бреннан (США) – 15,0
3. Эбба Андерссон (Швеция) – 22,0
4. Юлия Ступак (Россия) – 26,0
5. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 31,0
6. Татьяна Сорина (Россия) – 36,0
7. Дельфин Клодель (Франция) – 48,0
8. Тереза Штадлобер (Австрия) – 52,0
9. Фрида Карлссон (Швеция) – 52,0
10. Алиса Жамбалова (Россия) – 57,0...
15. Майя Далквист (Швеция) – 1.11,0
16. Яна Кирпиченко (Россия) – 1.14,0
17. Анна Нечаевская (Россия) – 1.15,0...
19. Анамария Лампич (Словения) – 1.23,0...
21. Наталья Непряева (Россия) – 1.26,0...
24. Надин Фандрих (Швейцария) – 1.36,0...
27. Христина Мацокина (Россия) – 1.41,0...
40. Линн Сван (Швеция) – 2.17,0...
51 Анастасия Фалеева (Россия) – 3.59,0