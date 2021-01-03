«Тур де Ски». 5-й этап. Диггинс первой уйдет в гонку преследования «классикой», Ступак стартует 4-й, Сорина – 6-й

6 января в итальянском Тоблахе пройдет пятый этап лыжной многодневки «Тур де Ски». Женщины выйдут на старт классического преследования на 10 км.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

5-й этап

Тоблах, Италия

Женщины

Гонка преследования

10 км, классический стиль

Начало – 15:30 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканалах и Eurosport.

Старт-лист

1. (США)

2. Рози Бреннан (США) – 15,0

3. (Швеция) – 22,0

4. (Россия) – 26,0

5. (Финляндия) – 31,0

6. (Россия) – 36,0

7. Дельфин Клодель (Франция) – 48,0

8. (Австрия) – 52,0

9. (Швеция) – 52,0

10. (Россия) – 57,0...

15. (Швеция) – 1.11,0

16. (Россия) – 1.14,0

17. (Россия) – 1.15,0...

19. (Словения) – 1.23,0...

21. (Россия) – 1.26,0...

24. Надин Фандрих (Швейцария) – 1.36,0...

27. (Россия) – 1.41,0...

40. Линн Сван (Швеция) – 2.17,0...

51 (Россия) – 3.59,0



Расписание лыжной многодневки «Тур де Ски»