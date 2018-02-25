Лыжи. Кубок мира. Устюгов, Большунов, Клэбо и Пеллегрино выступят в спринте свободным стилем

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4 марта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Драммене пройдет мужской спринт свободным стилем.

Лыжные гонки

Кубок мира

Драммен, Норвегия

Мужчины

Спринт, свободный стиль

Начало квалификации – 15.35 по московскому времени, финала – 17.57 по московскому времени

Трансляция – Eurosport

Старт-лист

1. Сергей Устюгов (Россия)

3. Глеб Ретивых (Россия)

6. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

7. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия)

9. Калле Халварссон (Швеция)

10. Александр Большунов (Россия)

11. Эрик Валнес (Норвегия)

15. Люка Шанава (Франция)

19. Федерико Пеллегрино (Италия)

22. Ристоматти Хакола (Финляндия)

23. Эмиль Иверсен (Норвегия)

24. Теодор Петерсон (Швеция)

25. Эйрик Брансдал (Норвегия)

29. Андрей Краснов (Россия)

32. Александр Терентьев (Россия)

35. Андрей Собакарев (Россия)

36. Эвен Нортуг (Норвегия)

38. Финн Хоген Крог (Норвегия)

39. Артем Мальцев (Россия)

52. Ансгар Эвенсен (Норвегия)

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