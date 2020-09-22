Ольга Вилухина: «Додумались, кого забанить – Зайцеву! Она из комиссии МОК, всегда боролась с допингом, лучшая спортсменка»

Бывшая российская биатлонистка прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда ( ) в допинговом деле по .

Вилухина и были оправданы, дисквалификация за нарушение антидопинговых правил осталась в силе.

«Новостью о решении суда относительно нас с Яной, безусловно, рада. В первую очередь, груз с души упал. За этот трехлетний бой столько воды утекло, и некоторые стали сомневаться в моей правде. Но при этом я также негодую по поводу решения по Оле Зайцевой, мы знаем, что она невиновна, даже не сомневаемся.

Ситуация щепетильная, и много политики замешано, хотя и говорят, что политика и спорт не связаны... Вообще, додумались, кого забанить – Зайцеву. Человек из комиссии , всегда боролась с допингом, лучшая спортсменка! И ее сейчас продолжают избивать, противно от этого.

Но мы будем бороться дальше, идем в гражданский суд в Нью-Йорке – осадок от всего этого остался, несмотря на положительное решение», – сказала Вилухина.

Почему Зайцева виновна в допинге, а Вилухина и Романова оправданы? Кажется, дело в соли