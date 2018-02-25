🥈 Большунов стал вторым в гонке на 15 км классикой на этапе Кубка мира в Лахти, Семиков – 4-й, Клэбо – 8-й

Сегодня на этапе Кубка мира в Лахти прошла мужская индивидуальная гонка на 15 км классическим стилем. Победил финский лыжник Ииво Нисканен, россиянин Александр Большунов – 2-й.
Лыжные гонки
Кубок мира
Лахти, Финляндия
Мужчины
15 км, классический стиль
1. Ииво Нисканен (Финляндия) – 32.15,5
2. Александр Большунов (Россия) – 10,1
3. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 28,8
4. Илья Семиков (Россия) – 38,8
5. Шюр Рете (Норвегия) – 47,9
6. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 49,4
7. Пол Гульберг (Норвегия) – 54,1
8. Йоханнес Хесфлот Клэбо (Норвегия) – 54,7
9. Александр Бессмертных (Россия) – 55,1
10. Иван Якимушкин (Россия) – 59,3
11. Алексей Червоткин (Россия) – 1.00,9...
15. Андрей Собакарев (Россия) – 1.18,1...
19. Евгений Белов (Россия) – 1.35,2...
28. Дарио Колонья (Швейцария) – 2.09,6...
33. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 2.19,2