🥈 Большунов стал вторым в гонке на 15 км классикой на этапе Кубка мира в Лахти, Семиков – 4-й, Клэбо – 8-й

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Сегодня на этапе Кубка мира в Лахти прошла мужская индивидуальная гонка на 15 км классическим стилем. Победил финский лыжник Ииво Нисканен, россиянин Александр Большунов – 2-й.

Лыжные гонки

Кубок мира

Лахти, Финляндия

Мужчины

15 км, классический стиль

1. Ииво Нисканен (Финляндия) – 32.15,5

2. Александр Большунов (Россия) – 10,1

3. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 28,8

4. Илья Семиков (Россия) – 38,8

5. Шюр Рете (Норвегия) – 47,9

6. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 49,4

7. Пол Гульберг (Норвегия) – 54,1

8. Йоханнес Хесфлот Клэбо (Норвегия) – 54,7

9. Александр Бессмертных (Россия) – 55,1

10. Иван Якимушкин (Россия) – 59,3

11. Алексей Червоткин (Россия) – 1.00,9...

15. Андрей Собакарев (Россия) – 1.18,1...

19. Евгений Белов (Россия) – 1.35,2...

28. Дарио Колонья (Швейцария) – 2.09,6...

33. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 2.19,2

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