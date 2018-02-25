Лыжи. Кубок мира. Большунов, Ларьков, Клэбо, Рете и Нисканен пробегут классический марафон

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Сегодня на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Холменколлене пройдет мужской масс-старт на 50 км классическим стилем.

Кубок мира по лыжным гонкам

Холменколлен, Норвегия

Мужчины

50 км, классический стиль

Начало – 13.30 по московскому времени, прямых трансляций не запланировано, повтор – 18.15 на телеканале Eurosport.

Старт-лист

1. Александр Большунов (Россия)

2. Шюр Рете (Норвегия)

3. Ииво Нисканен (Финляндия)

4. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

5. Ханс Кристер Холунн (Норвегия)

6. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

7. Эмиль Иверсен (Норвегия)

8. Дарио Колонья (Швейцария)

9. Андрей Ларьков (Россия)

10. Пол Гульберг (Норвегия)

11. Иван Якимушкин (Россия)

13. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия)

15. Дидрик Тонсет (Норвегия)

21. Алексей Червоткин (Россия)

27. Илья Семиков (Россия)

29. Ермил Вокуев (Россия)

43. Александр Бессмертных (Россия)

54. Андрей Собакарев (Россия)

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