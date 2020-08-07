Григорий Родченков: «Когда работаешь на Путина, нельзя говорить «нет». Умные люди видели, что происходит с теми, кто игнорирует его приказы»

Информатор Всемирного антидопингового агентства ( ) рассказал, есть ли угроза его жизни за разоблачение допинга в России, а также заявил, что продолжит раскрывать информацию о махинациях в спорте.

«Я не в состоянии оценить угрозы (моей жизни) – близки они или очень далеки. Я не могу бояться по ночам. Я живу своей жизнью и чувствую себя хорошо.

Со временем я восстановил доверие к себе. Я представил десятки письменных аффидевитов, со мной проводили допросы и перекрестные допросы. Снова и снова становилось ясно, что представленные мной доказательства правдивы, надежны и поддаются проверке.

Когда ты работаешь на , нельзя говорить «нет». Думаю, умные люди во всем мире видели, что происходит с теми, кто игнорирует приказы Путина. У меня не было другого выбора, кроме как исполнять ту работу, которую мне поручало начальство.

Но когда я увидел возможность раскрыть правду, я полностью посвятил себя этому делу.

Сейчас я живу своей жизнью, раскрывая эту истину, чтобы продвигать чистый и честный спорт, свободный от коррупции, спонсируемой государством.

Это неправильно – ставить вопрос с точки зрения раскаяния или его отсутствия, делить на до и после. Я бы хотел, чтобы обмана и коррупции не было, но это был заговор, заказанный на самых высоких уровнях власти.

Моя цель – продолжить раскрывать правду, чтобы международный спорт мог освободиться от пагубной коррупции и развиваться в направлении справедливости, чтобы чистые спортсмены могли соревноваться в равных условиях», – сказал Родченков.

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