Григорий Родченков: «Россия заслужила отстранение на 8 лет. Но русские мошенники могут опять избежать подобающего наказания»

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории поделился ожиданиями от слушаний по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) и .

WADA в декабре 2019-го рекомендовало отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на четыре года за изменения в базе данных LIMS. РУСАДА обжаловало это решение в CAS.

«Ситуация в России становится еще хуже. Саботаж усугубляется фальсификациями, ложью и отрицанием продолжающейся нисходящей бюрократии.

Российские власти так гордились, с таким оптимизмом смотрели на свои мошенничества и правонарушения, что в ноябре 2019-го выпустили в эфир пропагандистский фильм «Мутная WADA», в котором нет ни единого слова правды.

Россия заслужила отстранение на 8 лет. Только представители высшего аппарата могли дать указание сфальсифицировать базу данных LIMS, чтобы сфабриковать ложные и безграмотные тексты с неубедительными и неприкрытыми попытками унизить меня, разоблачителя коррупции. Я вообще никогда не писал тех писем.

Решение CAS может быть разочаровывающим и шокирующим, как уже было в феврале 2018-го. Решение CAS обременено необходимостью доказывать.

CAS как судебный орган нуждается в обновлении и реформировании, как и другие спортивные руководящие органы – , WADA, международные федерации.

В рамках этой ущербной системы управления спортом русские мошенники, возможно, смогут опять избежать подобающих санкций и наказаний, а затем каким-то образом снова выступить на Олимпийских играх в в следующем году.

Если это произойдет, к борьбе с допингом будет еще меньше доверия – как бы ни было трудно это представить», – сказал Родченков.

Россия и WADA разбираются в суде – нашему спорту грозит бан на 4 года. В чем нас обвиняют и когда ждать решения?

Теперь понятно, что Родченков жив! Он дал первое интервью на русском языке после побега и объяснил, почему не считает себя предателем