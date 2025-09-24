Дегтярев о коммерциализации детского спорта: «Путин не раз говорил, что если бы в СССР была денежка в ходу в секциях, то он бы не пробился как спортсмен»

Дегтярев заявил о снижении коммерциализации детского спорта в РФ.

– Одной из задач, когда вы пришли, вы декларировали снижение коммерциализации детско-юношеского спорта.

– Это не я декларировал, это поручение президента нашей страны.

– И насколько решается эта проблема? Потому что именно эти вопросы волнуют почти все семьи, многие родители понимают, сколько стоит ребенку заниматься спортом.

– Проблема есть, и она «с бородой». Мы тут не должны быть прекраснодушными. Эту проблему родило несколько факторов, в том числе родители, у кого есть деньги. Всегда хочется, чтобы твой ребеночек больше имел доступа к спортивным сооружениям, почаще поездил по соревнованиям, чтобы с ним повнимательнее позанимались.

Я сам родитель, отец четырех сыновей. Я понимаю, что всегда хочется внимания к своим детям. Это первое. И второе – это то, что на каком-то этапе это стало таким общим местом, и все перестали заниматься.

Наш президент Владимир Путин , во-первых, уделяет огромное внимание спорту, а во-вторых, сам спортсмен, и поднялся в советский период. Он не раз об этом говорил, что – из простой семьи, в Советском Союзе получил возможность и доступ в секцию и вырос до чемпиона и мастера двух видов спорта.

– У него даже такая интересная фраза была, что если бы пришлось...

– ...Если бы тогда была денежка в ходу в секциях в Санкт-Петербурге (Ленинграде), он бы не смог пробиться. И я бы, наверное, не смог. Я тоже в 90-е, когда еще не было этого разгула коммерциализации, пришел в секцию и в фехтовании добился определенных успехов.

– До мастера спорта дозанимались...

– Да. А нынешний курс президент задал. Что мы уже сделали в этом направлении? Мы, во-первых, прекратили практику сборов стартовых – я подписал приказ. И на всех соревнованиях до 18 лет эта практика завершена, никаких сборов нет! Мы следим вместе с регионами за этим, – сказал министр спорта России Михаил Дегтярев.

Владимир Путин: «Прошу рассказать, что делается для пресечения коммерциализации детского спорта. О проблемах говорят и семьи, и эксперты, и независимые опросы»