Семен Елистратов: «Иностранцы ждут нашего возвращения, но очень тихо. Надеюсь, еще побегаем»

Семен Елистратов заявил, что иностранные спортсмены ждут возвращения россиян.

Елистратову 35 лет, он олимпийский чемпион Сочи-2014 в шорт-треке.

«Я смотрю все международные соревнования, практически со всеми ребятами иностранцами поддерживаю связь. Надеюсь, еще побегаем. Я жил и тренировался в Голландии, Венгрии, Казахстане, закрываться не стоит, конечно. Общаемся с ними. Они ждут нашего возвращения, но очень тихо», – отметил Елистратов.

Также он высказался о своего подготовке к сезону.

«Группа Андрея Максимова готовится так, будто Олимпийские игры завтра. Не расслабляемся, не даем поблажек. Никто не занимается самообманом, это очень важно. Наши результаты и секунды говорят сами за себя, многие ребята в прошлом сезоне показали рекордные секунды.

За молодых ребят могу сказать, что когда будет полный допуск, а это когда‑то случится, нам не будет ни за кого в шорт‑треке стыдно. Главное, добегать мне до этих времен. Мы верим, не сдаемся, надеемся на то, что в ближайшей перспективе будем выступать на международных соревнованиях.

Это другой опыт, эмоции, проверка на прочность. Хотелось бы поскорее вернуться. Идет уже четвертый год, ждем допуска, как и все спортсмены. Олимпиаду не могут заменить никакие другие соревнования пока что, к сожалению или к счастью.

Готов ли я участвовать в 2030 году? Ох… Очень хороший вопрос. Ситуация непростая, но я при любом раскладе весь этот сезон не даю себе поблажек и не буду давать, даже если не поеду на Олимпийские игры.

Буду разговаривать дальше с тренером, семьей, Союзом конькобежцев России, советоваться и принимать решение. Хороший вопрос на перспективу, но сейчас есть более насущные дела», – сказал Елистратов.

